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В Голосе объяснили, почему украинцы стали меньше им доверять

В Голосе объяснили, почему украинцы стали меньше им доверять
16:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Сергей Рахманинов объясняет падение рейтингов партии "Голос" "обычной историей".

В Партии "Голос" прокомментировали данные, которые показывают падение рейтингов партии. По словам главы парламентской фракции "Голос" Сергея Рахманинова, падение рейтингов это "обычна история". 

"Если вы обращали внимание, социология всегда показывает, что в течение примерно года после выборов любая политическая сила, которая не находится у власти, теряет в процентах", - заявил Рахманин в интервью одному из украинских изданий.

В тоже время, когда его спросили о "Европейской солидарности", которая тоже теряет рейтинги но не так быстро, Сергей Рахманин ответил, что оппозиция и власть всегда находятся в лучшем положении.

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" "ЕС" тоже теряет, насколько я знаю. И да, власть и оппозиция в более выгодной ситуации, чем мы, они ньюсмейкеры. Политическая сила, которая не находится в жесткой оппозиции или при власти,  при таком раскладе ньюсмейкером не считается ", - сказал Рахманин.

Согласно социологических данных, которые предоставил центр Разумкова, если бы выборы в ВР прошли повторно, тогда за партию "Голос" проголосовало 2,5% избирателей, "Европейскую солидарность" - 12,3%, а партию "Слуга народа" - 45,4%.

Напомним, КИУ обнародовал исследование об итогах работы второй сессии Верховной Рады.

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Верховная Рада, Святослав Вакарчук, Сергей Рахманин, Партия Голос.
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