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Законопроект о "кнопкодавстве": за что еще нардепы могут потерять мандат

Законопроект о "кнопкодавстве": за что еще нардепы могут потерять мандат
16:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Законопроект о "кнопкодавстве" может быть рассмотрен в Раде на предстоящей сессии.

Верховная Рада на предстоящей третьей сессии, которая откроется уже 4 февраля, может рассмотреть законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае установления судом факта неличного голосования.

Об этом свидетельствует предварительная повестка дня третьей сессии Верховной Рады, которая продлится до 17 июля 2020 года.

Согласно законопроекту (№ 1027), обнародованному на сайте парламента, предусмотрено расширение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата, предусмотренного в статье 81 Конституции.

Кроме "кнопкодавства", в перечне дополнительных оснований для лишения мандата - не вхождение депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой партии, или выход депутата из состава такой фракции.

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Кроме того, в перечне оснований - отсутствие депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Также среди новых оснований - нарушение депутатом требований о несовместимости мандата с другими видами деятельности, если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению таких требований, эти обстоятельства им не устранены.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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В конце декабря Конституционный суд признал законопроект неконституционным, а 14 января парламент официально получил заключение КС о законопроекте.

15 января Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту установить 30-дневный срок подачи предложений и поправок к законопроекту №1027.

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Верховная Рада, Законопроект, Кнопкодавство.
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