"Иран знал с самого начала": Зеленский рассказал новые подробности об авиакатастрофе PS752

Новости Украины:Иран с самого начала знал, что самолет МАУ сбила ракета.

Иранская сторона знала с самого начала, что самолет МАУ сбила ракета, и об этом свидетельствует запись разговора между диспетчерской Тегерана и экипажем иранского самолета, который в момент катастрофы шел на посадку.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН.Неделю.

"Сейчас мы имеем еще одну запись. Почему я говорю "еще одну"- потому что в Сети появилось видео из неизвестных аккаунтов, на котором видно уничтожение кое-чего кое-чем. Сначала было так. А сейчас наши специалисты имеют запись... Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. Наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета" - он это говорит и на персидском, и на английском языках, там все зафиксировано. Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент уничтожения. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, диспетчер, скорее всего, понимал, что произошел взрыв, однако что было его причиной, мог и не понять.

"Специалисты будут расследовать эту запись шаг за шагом", - сказал Зеленский.

По его словам, изначально версию иранской стороны о том, что катастрофа произошла из-за технической ошибки, Украина отвергала. "Мы знали, что этого не может быть. Я об этом говорил, может, не так открыто. Но когда мы приехали к родителям и родных всех погибших, я говорил, что не было ни одной ошибки экипажа. Мы это точно знаем. Мы тогда знали, что самолет новый, один из лучших экипажей. Мы понимали, что иранцы, неизвестно, кто именно, но хотели таким способом незаконно защищаться - давить в информационном поле, что это такая техническая ошибка. Но мы уже имели доказательства, что этого не может быть", - сказал глава государства.

Он также отметил, что группа в составе 45 украинских специалистов, которая отправилась в Иран в первую же ночь после трагедии, сначала не имела никуда доступа. "Они не могли найти многих частей самолета - не было кабины, не было сидений. А за сиденьями в таких случаях часто можно установить, был ли это взрыв, так как частицы, детали от устройства застревают в мягкой обшивке... Как я уже говорил, не было кабины, сидений, а также одного крыла. И в той части самолета, где не было крыла, было понятно, что был какой-то взрыв - по цвету той стороны самолета, где не было крыла. Всю эту информацию мы сразу получили от наших экспертов", - рассказал Президент.

По его словам, наши специалисты не имели и доступа ни к диспетчерской, ни к каким-либо записям.

"После моего разговора с президентом Ирана они предоставили полный доступ, но диспетчерской записи не было, и не хотели отдавать "черные ящики", и, к сожалению, до сих пор они их не отдали... Еще доказательствами могли быть тела. Но тоже, к сожалению, они предоставили нам доступ к телам только тогда, когда признали уничтожение ракетой из-за давления", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе Международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.