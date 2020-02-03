Законопроект о дезинформации: "Слуги народа" выступили против

Новости Украины:В "Слуге народа" выступили против законопроекта Бородянского "О противодействии дезинформации".

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта министра культуры, молодёжи и спорта Владимира Бородянского "О противодействии дезинформации", заявил заместитель главы комитета Никита Потураев ("Слуга народа").

"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта "О медиа", - заявил Потураев в понедельник на публичном обсуждении законопроекта с представителями медиа в Украинском кризисном медиа центре.

По словам депутата, он приветствует инициативу Минкульта продолжить работу над документом.

Как сообщалось, Минкульт намерен продолжить этап публичных обсуждений законороекта о дезинформации. Министр Бородянский заявил, что перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены.

В обнародованном ранее законопроекте говориться в частности: "Журналисты, которые не являются членами Ассоциации, журналисты, членство в Ассоциации которых приостановлено или прекращено, и иностранные журналисты не ограничены в правах собирать, получать и распространять информацию, однако не пользуются гарантиями, установленными настоящим Законом для профессиональных журналистов".

Ряд неправительственных организаций о свободе СМИ, ассоциации журналистов, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов раскритиковали документ из-за сильного вмешательства государства в работу СМИ. Также обеспокоенность рядом положений законопроекта выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, который заявил, что борьба с дезинформацией не должна вестись за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране.