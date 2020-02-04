Герус анонсировал рост выплат по "зеленому" тарифу

Новости Украины:Андрей Герус говорит, что сума выплат по "зеленому" тарифу увеличится почти в двое.

В 2020 году выплаты по "зеленому" тарифу вырастут в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом – до 48 млрд грн.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Если в прошлом году на "зеленую" энергетику было выплачено 27 млрд грн, то в этом году 48 млрд грн, то есть плюс 21 млрд, которые необходимо где-то взять. Это сложный вопрос", - сказал Герус.

По его словам, это связано с тем, что в Украине на законодательном уровне закреплен один из самых высоких в мире "зеленых" тарифов, который для солнечных станций составляет 15 евроцентов за киловатт, тогда как в Германии – 4,7 евроцента, а в Узбекистане - 6 евроцентов.

Он отметил, что сегодня с инвесторами ведется диалог с целью изменения "зеленого" тарифа.

"Но тут нужно быть очень аккуратными. На данный момент никакой законопроект (об изменении "зеленого" тарифа - ред) не зарегистрирован. Мы не спешим, идет диалог (с инвесторами - ред), он непростой", - отметил депутат.

Как сообщалось ранее, Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит выплат объектам возобновляемой энергетики по "зеленому" тарифу в 2020 году на уровне 8,2 млрд грн.

Ожидается, что в ближайшее время будет введено 1,4 ГВт мощностей сектора ВИЭ, что будет иметь значительные последствия для сектора энергетики Украины в целом.

В украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 млрд долл., что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец года общая мощность ВИЭ составила 6,8 ГВт.

Напомним, Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий.