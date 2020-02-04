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Платежки за газ: Корниенко говорит о диалоге с правительством

Платежки за газ: Корниенко говорит о диалоге с правительством
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Александр Корниенко говорит, что с правительством ведутся консультации о возможности введении одной платежки за газ.

С правительством ведутся переговоры о возможности перехода на одну платежную квитанцию за газ и транспортировку газа.

Об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы ведем консультации, возможно ли это, чтобы вернуть одну платежку, и в ней было четко понятно, за что человек платит", - сказал он.

Депутат напомнил, что это не является компетенцией парламента, и Верховная Рада может только политически что-то предлагать, но эти вопросы решают не депутаты.

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Также Корниенко отметил, что главная задача на сегодняшний день - это принять такое решение, чтобы "люди платили меньше и одновременно понимали, за что они платят".

"Думаю, что за месяц мы выйдем на какую договоренность", - сказал Корниенко.

Он еще раз отметил, что вопрос цен и тарифов определяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), и именно правительство с этой структурой должны вести переговоры.

Как сообщалось ранее, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

В октябре 2019 года НКРЕКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

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24 декабря 2019 года НКРЕКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределительных компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.

Напомним, Тариф на транспортировку определяет государство.

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Газ, Транспортировка газа, НКРЭКУ, Платежка за газ, Александр Корниенко.
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