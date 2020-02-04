Снова "отличился": Киву поймали на переписке с Жириновским (Видео)

Новости Украины:Депутат от ОПСЖ Илья Кива вел переписку с Владимиром Жириновским, во время заседания ВР.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива снова "отличился". Во время сегодняшнего заседания ВР депутат переписывался с представителей госдумы РФ Владимиром Жириновским. Журналисты засняли их переписку в Telegram.

В стенах парламента Кива получил сообщение якобы от Жириновского, контакт в его телефоне подписан как "Жирик".

Кива спросил о здоровье российского депутата, после чего попросил перезвонить, когда будет возможность. Он также написал сообщение, в котором ругал украинское правительство. Кива несколько раз перечитал сообщение, почесал голову, и заблокировал телефон.

Во время перерыва журналисты поинтересовались о подлинности переписки. В начале Кива отшучивался, но потом признал, что общался с Жириновским.

Владимир Жириновский — российский политик, депутат Госдумы всех созывов, руководитель фракции ЛДПР. Он неоднократно призывал российские власти атаковать Украину, провести военную операцию и уничтожить города.

Напомним, в полицию Киева поступило сообщение о драке в одном из ресторанов столицы.