Пристайко и Петршичек открыли первое заседание украинско-чешского форума

Новости Украины:В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко.

В Чехии стартовало первое заседание украинско-чешского форума, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"С министром Томасом Петршичеком открыли 1 заседание Украинско-чешского форума. На повестке дня - сотрудничество в противодействии гибридным угрозам, чешский опыт реформ и евроинтеграции. Нас объединяет больше, чем кажется. Замечательная платформа для дискуссий и будущих совместных проектов", - написал он в Twitter во вторник.

Перед этим Пристайко встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, с которым обсудил реализацию договоренностей, достигнутых во время его визита в Украину в ноябре 2019 года.

"Обсудили реализацию договоренностей с Зеленским, достигнутых во время визита в Украину 11.2019, и "перезагрузку" двустороннего политического диалога. Имеем четкую поддержку и перспективы сотрудничества во многих сферах", - отметил министр.

Пристайко отметил, что на переговорах с главой МИД Чехии Томасом Петршичеком он получил твердые заверения в поддержке Чехией суверенитета и целостности Украины. Также он поблагодарил коллегу за готовность Чехии принять на лечение украинских раненых военных.

В свою очередь Петршичек написал на своей странице в Twitter, что Чехия никогда не признавала, и не будет признавать аннексию Крыма.

"Сегодня я приветствовал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Чернинском дворце. Надеюсь встретиться на заседании "Вышеградской четверки" и Восточного партнерства в начале апреля. Чехия никогда не признавала ,и не будет признавать аннексию Крыма. Также мы поддерживаем необходимые реформы в Украине", - написал он.

Как сообщалось, 4 февраля глава МИД Украины пребывает с визитом в Чешской Республике. Украинско-чешский форум – это дискуссионная площадка ведущих украинских и чешских экспертов, целью которой является наработка рекомендаций правительствам и подготовка совместных проектов с целью более полной реализации потенциала двусторонних отношений в различных сферах.