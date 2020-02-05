Добыча полезных ископаемых: Кабмин сделал шаг навстречу инвесторам

Новости Украины:В Кабмине говорят, что ликвидировали коррупционную норму в области добычи.

Правительство отменило согласование разрешения на добычу полезных ископаемых со стороны областных советов, написал в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ликвидировали коррупционную составляющую в области добычи. Это будет содействовать привлечению инвестиций. Мы отменили согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. Ведь на самом деле, облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности, государственным компаниям, по коррупционным мотивам", - отметил он.

По словам Гончарука, правительство приняло Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя. При этом ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.

"Теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления его на аукцион. Недра будут источником дохода для бюджета, а также новых рабочих мест и энергетической безопасности Украины", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось ранее, в конце января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр в Украине будет осуществляться исключительно с помощью аукционов в системе "Прозорро.Продажи".

Напомним, в Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.