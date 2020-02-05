В партии Порошенко заявляют о репрессиях и политических преследованиях

Новости Украины:Андрей Парубий сравнил нынешнюю власть с периодом правления Виктора Януковича.

Во фракции "Европейская солидарность" заявляют о политических преследованиях и репрессиях в отношении патриотов Украины и волонтеров.

Соответствующее заявление с трибуны парламента сделал сегодня народный депутат Андрей Парубий.

Он сравнил нынешнюю власть с режимом Виктора Януковича, при этом отметил, что тогда также "Янукович заставлял открывать уголовные дела за критику".

По мнению Парубия, "правоохранительные органы, которыми руководит Офис президента, сегодня преследуют только за то, что патриоты, украинцы имеют другое мнение и могут критиковать действующую власть".

Он напомнил, что сегодня на допрос в Государственное бюро расследований вызвали народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" Яну Зинкевич и Михаила Забродского.

Как известно, завтра для вручения подозрения в ГБР приглашена народный депутат из фракции "ЕС" София Федина.

Во время выступления Парубия в сессионном зале депутат Руслан Требушкин (внефракционный) начал громко выкрикивать, перебивая его выступление. Это продолжалось почти все выступление. После этого депутаты из фракции "ЕС", в частности Ирина Геращенко, Нина Южанина и Мария Ионова подошли к ТребушкинУ и начали ему говорить о несоответствующем поведении. Между ними стояли другие народные депутаты, чтобы не допустить каких-либо столкновений.

Напомним, Экс-президент говорит, что мир украинцам смогут принести миротворцы ООН.