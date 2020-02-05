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В партии Порошенко заявляют о репрессиях и политических преследованиях

В партии Порошенко заявляют о репрессиях и политических преследованиях
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Андрей Парубий сравнил нынешнюю власть с периодом правления Виктора Януковича.

Во фракции "Европейская солидарность" заявляют о политических преследованиях и репрессиях в отношении патриотов Украины и волонтеров.

Соответствующее заявление с трибуны парламента сделал сегодня народный депутат Андрей Парубий.

Он сравнил нынешнюю власть с режимом Виктора Януковича, при этом отметил, что тогда также "Янукович заставлял открывать уголовные дела за критику".

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По мнению Парубия, "правоохранительные органы, которыми руководит Офис президента, сегодня преследуют только за то, что патриоты, украинцы имеют другое мнение и могут критиковать действующую власть".

Он напомнил, что сегодня на допрос в Государственное бюро расследований вызвали народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" Яну Зинкевич и Михаила Забродского.

Как известно, завтра для вручения подозрения в ГБР приглашена народный депутат из фракции "ЕС" София Федина.

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Во время выступления Парубия в сессионном зале депутат Руслан Требушкин (внефракционный) начал громко выкрикивать, перебивая его выступление. Это продолжалось почти все выступление. После этого депутаты из фракции "ЕС", в частности Ирина Геращенко, Нина Южанина и Мария Ионова подошли к ТребушкинУ и начали ему говорить о несоответствующем поведении. Между ними стояли другие народные депутаты, чтобы не допустить каких-либо столкновений.

Напомним, Экс-президент говорит, что мир украинцам смогут принести миротворцы ООН.

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Верховная Рада, Волонтеры, Депутаты, Петр Порошенко, Андрей Парубий, Европейская солидарность.
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