Рада повысила штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

Новости Украины:Рада приняла закон, которым ужесточается ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об ужесточении ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах) (№1149).

За это решение проголосовали 322 народных депутата из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 25 до 50 (ранее - от 5 до 15) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 100 (ранее - от 15 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 50 до 100 (ранее - от 15 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 60 до 120 (ранее - от 35 до 60) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий.