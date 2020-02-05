Рынок земли: Зеленский завтра будет "консультировать" "слуг народа"

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский 6 февраля приедет в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Верховную Раду перед консультациями по законопроекту о рынке земли. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источник в "Слуге народа"

По словам источника, президент проведет консультации с фракцией "Слуга народа" касательно законопроекта о снятии моратория на сельхозземли. Кроме этого депутат заявил, что фракция ведет переговоры с депутатами от ОПЗЖ, чтобы те отозвали свои правки.

Фракция проводит такие консультации поскольку опасается, что своих голосов им может не хватить.

Также, по словам депутата от "Слуги народа", переговоры с ОПЗЖ ведутся и касательно должности одного из вице-премьеров.

Как сообщалось ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения может заблокировать работу Верховной Рады на несколько месяцев.

Напомним, Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий.