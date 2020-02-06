Новоназначенный посол Украины встретился с президентом Хорватии (Фото)

Новости Украины:Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту Хорватии.

Новоназначенный посол Украины Василий Кирилич вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович", - отметил Кирилич.

Он добавил, что вручение верительных грамот является не только церемониалом, но и имеет глубокий смысл.

"Для Украины - это подтверждение прочных основ партнерства двух стран, построенного на скрижалях подобной участи", - отметил посол.

Вручив вірчі грамоти Президентові Хорватії @KolindaGK.

Вручення вірчих грамот - не лише церемоніал, але й глибокий зміст. Для України - це підтвердження міцних основ партнерства обох країн, побудованого на скрижалях подібної долі. pic.twitter.com/7abqSW7xqb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 5, 2020

Он также сообщил, что после вручения верительных грамот возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко на Украинской улице в Загребе.

Після вручення вірчих грамот поклав квіти до пам‘ятника Т.Шевченку на Українській вулиці у Загребі. Пригадалося Кулішеве: «ми не звернемо з дороги, яку ти нам проклав єси, Тарасе». pic.twitter.com/he3r8Ejihx — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 5, 2020

Как сообщалось, 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Хорватии.

Василий Кирилич прибыл в Хорватию 24 января, а 28 января вручил копии верительных грамот в министерстве иностранных дел страны.

Ранее Кирилич возглавлял управление консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД.