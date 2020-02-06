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Новоназначенный посол Украины встретился с президентом Хорватии (Фото)

Новоназначенный посол Украины встретился с президентом Хорватии (Фото)
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту Хорватии.

Новоназначенный посол Украины Василий Кирилич вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович", - отметил Кирилич.

Он добавил, что вручение верительных грамот является не только церемониалом, но и имеет глубокий смысл.

"Для Украины - это подтверждение прочных основ партнерства двух стран, построенного на скрижалях подобной участи", - отметил посол.

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Он также сообщил, что после вручения верительных грамот возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко на Украинской улице в Загребе.

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Как сообщалось, 24 декабря 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Хорватии.

Василий Кирилич прибыл в Хорватию 24 января, а 28 января вручил копии верительных грамот в министерстве иностранных дел страны.

Ранее Кирилич возглавлял управление консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД.

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Все по теме:

МИД, Хорватия, Колинда Грабар-Китарович, Василий Кирилич.
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