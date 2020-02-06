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Баканова ждут в ВР с объяснениями обысков на "1+1"

Баканова ждут в ВР с объяснениями обысков на "1+1"
10:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Служба безопасности Украины провела обыск в офисе телеканала "1+1".

Депутаты ВР ждут главу СБУ ивана Баканова в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова. Парламентарии хотят услышать его объяснения касательно обысков на канале "1+1". 

Об этом сообщили народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в колуарах парламента. По словам Дубинского, глава комитета Нестор Шуфрич, уже пригласил Баканова. Заседание комитета должно состояться сегодня в 14:30. 

Как сообщалось ранее, СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1" вчера, 5 февраля. Правоохранители обыскали офисы программ "Деньги" и "Секретные материалы". По некоторым данным, обыски связаны с так называемыми пленками "Гончарука". Якобы они были смонтированы на компьютере одного из журналистов, Евгения Куксина, после чего были обнародованы. 

Обыски в "1+1": СБУ пришла с обысками к трем журналистам

В СБУ подчеркнули, что обыски не связаны с работой СМИ. Там также заявили, что ведут расследование в связи с незаконной прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука. 

Служба безопасности Украины располагает информацией, что к этом может быть причастен журналист "плюсов" Евгений Куксин, который незаконно использовал спецсредства для получения информации. 

Напомним, Иван Баканов говорит, что ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может.

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СБУ, Телеканал, 1+1, Обыски, Иван Баканав.
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