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ОБСЕ даст свои рекомендации касательно поправок к законопроекту "О медиа"

ОБСЕ даст свои рекомендации касательно поправок к законопроекту "О медиа"
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОБСЕ говорят, что в данным момент изучают законопроект, после чего дадут свои рекомендации.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вместе с экспертами предоставит рекомендации относительно поправок к проекту закона Украины "О медиа". Об этом Дезир сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что законопроект о медиа является очень всеобъемлющим и должен объединить несколько предыдущих законов о средствах массовой информации и, в частности печатных СМИ, и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Это очень важный процесс реформ, который может привести к обновлению регулирования в области медиа в стране", - сказал Дезир.

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Представитель ОБСЕ добавил, что важно обеспечить, чтобы эта реформа соответствовала международным стандартам и международным обязательствам Украины относительно свободы мнений и свободы СМИ и, в частности, защиты плюрализма, независимости медиа и свободы деятельности журналистов.

Также он сказал, что в ОБСЕ обратили внимание, что украинское правительство хочет учесть вопрос совместимости нового законодательства с соответствующими директивами Европейского Союза. "Мы предоставим правительства юридическую экспертизу по законопроекту с рекомендациями для поправок", - заявил Дезир.

По его словам, сейчас законопроект изучается вместе с экспертами. "Мы видим, какую надо сделать работу по некоторым определениям в этом законопроекте", - добавил Дезир.

Как сообщалось ранее, Комитет по вопросам свободы слова рекомендует Верховной Раде принять законопроект "О медиа" (№2693) в первом чтении и за основу.

Напомним, Украина напомнила в ОБСЕ, что не производит и не использует противопехотные мины.

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Медиа, ОБСЕ, Арлем Дезир, Закон о медиа.
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