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Заседание Рады: отчет правительства и рассмотрение закона о рынке земли

Заседание Рады: отчет правительства и рассмотрение закона о рынке земли
10:15 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада сегодня продолжает рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

В пятницу в Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству, затем депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Так, в начале заседания в пятницу традиционно пройдет час вопросов к правительству. Планируется, что с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Предполагается, что с промежуточным отчетом работы Кабинета министров выступит Премьер-министр Алексей Гончарук.

Повестка дня предусматривает продолжение рассмотрения поправок в законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Во время заседания в четверг, 6 февраля, Верховная Рада успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.

В сессионном зале в пятницу депутаты традиционно будут работать до 14:00.

Отмечается, что докладывать будет глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

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Напомним, вчера днем нардепы начали рассмотрение поправок к этому закону. Всего в документе 4018 правок, а парламент вчера рассмотрел лишь 200.

Во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. В СН объяснили, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки.

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Верховная Рада, Правительство, Рынок земли, Закон, Кабмин, Депутаты.
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