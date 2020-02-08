Зеленский посетит Ватикан, где встретится с Папой

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля осуществит визит в Итальянскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время визита запланированы встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан.

Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.

Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии вопрос о закрытии офисов "ДНР" и "ЛНР".