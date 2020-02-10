"Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим

Бывший президент Украины Петр Порошенко признан потерпевшим по делу, которое расследует Генеральная прокуратура Панамы против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.
Об этом говорится в заявлении пресс-служба партии "Европейская солидарность".
"Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой ложных показаний против Порошенко сам Порошенко признан потерпевшим", - отмечается в заявлении.
В "ЕС" также сообщили со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Панамы Делию А. Де Кастро, что Генеральная прокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела против него.
"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, предоставления заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - цитирует партийная пресс-служба направленный в Украину документ.
В "ЕС" также напомнили, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты экс-президента обратились с заявлениями, требуя привлечь чиновника времен Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении.
Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича - руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.
Как сообщалось, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.
Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента Януковиче Андрея Портнова.
Ранее ГБР начала расследование 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.