"Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим

Новости Украины:В "ЕС" говорят, что Порошенко является пострадавшим в панамском деле против Портнова.

Бывший президент Украины Петр Порошенко признан потерпевшим по делу, которое расследует Генеральная прокуратура Панамы против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в заявлении пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой ложных показаний против Порошенко сам Порошенко признан потерпевшим", - отмечается в заявлении.

В "ЕС" также сообщили со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Панамы Делию А. Де Кастро, что Генеральная прокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела против него.

"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, предоставления заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - цитирует партийная пресс-служба направленный в Украину документ.

В "ЕС" также напомнили, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты экс-президента обратились с заявлениями, требуя привлечь чиновника времен Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича - руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента Януковиче Андрея Портнова.

Ранее ГБР начала расследование 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.