Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Экс-послы США призывают Трампа найти человека на место Волкера
Экс-послы США призывают Трампа найти человека на место Волкера
Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона
Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона
В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом
Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

"Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим

"Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
20:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В "ЕС" говорят, что Порошенко является пострадавшим в панамском деле против Портнова.

Бывший президент Украины Петр Порошенко признан потерпевшим по делу, которое расследует Генеральная прокуратура Панамы против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в заявлении пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой ложных показаний против Порошенко сам Порошенко признан потерпевшим", - отмечается в заявлении.

В "ЕС" также сообщили со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Панамы Делию А. Де Кастро, что Генеральная прокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела против него.

Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко

"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, предоставления заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - цитирует партийная пресс-служба направленный в Украину документ.

В "ЕС" также напомнили, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты экс-президента обратились с заявлениями, требуя привлечь чиновника времен Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V и VI созыва, с 2010 года - заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича - руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Высказывания продюсера "1+1": "Евросолидарность" обратилась к полиции

Как сообщалось, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно пятого Президента Украины Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента Януковиче Андрея Портнова.

Ранее ГБР начала расследование 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Панама, Петр Порошенко, Андрей Портнов, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание
Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь