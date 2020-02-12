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Уйду, когда осознаю, что выполнил свою миссию: Сытник о своей отставке

Уйду, когда осознаю, что выполнил свою миссию: Сытник о своей отставке
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Артем Сытник назвал условие, при котором уйдет в отставку с должности главы НАБУ.

Глава НАБУ Артем Сытник назвал условие, при котором он уйдет в отставку. По его словам это произойдет в тот момент, когда он осознает, что выполнил сою миссию на посту главы НАБУ. Об этом он рассказал в интервью. 

Он также добавил, что не имеет права быть переизбранным на эту должность. Так что его увольнение состоится в любом случаи. 

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - отметил Сытник.

Увольнение Сытника: послы G7 сделали заявление

Как сообщало раннее, в Верховной Раде было зарегистрировано постановление об увольнении Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины. 

Напомним, Нардепы зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника.

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НАБУ, Артем Сытник, Глава НАБУ, Отставка Сытника.
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