Сегодня в Минске соберется трехсторонняя контактная группа

Новости Украины:В столице Беларуси Минске сегодня состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

В столице Беларуси Минске сегодня состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

На предыдущем заседании, которое состоялось 29 января, была достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести. Сегодня стороны должны отработать соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста, проинформировала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В то же время, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика, уточнила, что заседание ТКГ и ее рабочих групп 29 января были ориентированы в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря 2019 в Париже.

По ее словам, политическая подгруппа продолжила дискуссию по вопросам о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Как сообщалось, 11 февраля Президент Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Валерии Лутковской.

Напомним, Посол Франции в Украине Этьен де Понсен говорит, что в Минских соглашениях есть пункты, которые необходимо уточнить.