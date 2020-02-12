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Ермак останется международным переговорщиком

Ермак останется международным переговорщиком
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lb.ua

Новости Украины:Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что будет и дальше заниматься вопросами внешней политики уже на новой должности, чтобы Украина оставалась в центре мирового внимания, и это приносило конкретные результаты.

"Внешнеполитические и внешние направления, безусловно, останется в сфере моего внимания, и я буду заниматься ими. Я считаю, что сегодня Украина находится в ТОПе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. Нужно сделать все, чтобы то внимание и интерес, которые сегодня есть, и мы ощущаем во время международных визитов президента Украины, приносили конкретные результаты", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Ермак подчеркнул, что власть хочет сделать Украину "инвестиционной Меккой".

"У нас есть конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать. Сегодня это задание получили наши губернаторы, этим занимается правительство Украины, все, кто привлечен к работе по улучшению инвестиционного климата в Украине", - указал он.

Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента

"Я не покину это направление, оно одно из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске", - сказал он.

В то же время Ермак сказал, что еще не разговаривал со своим российским визави Дмитрием Козаком "после его назначения, моего назначения".

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

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Россия, Минск, Андрей Ермак, Офис Президента.
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