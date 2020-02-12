Посольство США призвало РФ выполнить свою часть Минских соглашений

Новости Украины:В посольстве США говорят, что с момента подписания Минских соглашений прошло пять лет, однако украинцы продолжают гибнуть.

Россия должна полностью выполнить свою часть Минских договоренностей, потому что через пять лет после их подписания в результате российской агрессии погибают украинцы. Об этом заявил Посольства США в Украине в Facebook.

"Через 5 лет после согласования Комплекса мер относительно выполнения Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои минские обязательства", - говорится в заявлении.

Как известно, 12 февраля 2015 года на саммите в Минске после многочасовых переговоров Нормандской четверкибыл утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей (Протокол от 5 сентября 2014 года и Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года) с целью деэскалации вооруженного конфликта на Востоке Украины. Документ подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, Президент Украины Петр Порошенко, Президент РФ Владимир Путин. Была также принята Декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ.

Комплекс мероприятий относительно выполнения Минских соглашений предусматривал немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины; отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности; эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ; освобождение всех заложников; безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи среди гражданского населения.

Кроме того, предполагалось возобновление социально-экономических связей между оккупированными территориями и остальной территорией Украины; возобновление банковской системы; восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта; вывод всех иностранных вооруженных формирований; военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.

Напомним, Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность.