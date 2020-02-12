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Гончарук рассказал о проблеме с польскими квотами на перевозки

Гончарук рассказал о проблеме с польскими квотами на перевозки
16:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что проблема с польскими квотами на автоперевозки возникнет в конце года.

Проблема квот на автоперевозки по территории Польши у украинских перевозчиков может возникнуть в конце года. Об этом на брифинге 12 февраля заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"По поводу перевозчиков, здесь есть две проблемы. Первая - это переговоры с нашими польскими коллегами об увеличении объемов квот на перевозки. Потому что вы знаете, страны обмениваются между собой квотами, их не хватает", - говорит глава правительства.

"Проблема возникнет в конце года. Мы об этом знаем и думаем. Я встречался с премьером Польши в Давосе, и мы проговаривали этот вопрос. Наш министр инфраструктуры Владислав Криклий постоянно ведет переговоры с польскими коллегами, чтобы увеличить эту квоту, но это вопрос переговоров, двусторонних процессов", - сказал Гончарук.

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Второй проблемой он называет непрозрачное распределение разрешений на перевозки в Украине.

"Мы ввели электронную систему распределения этих разрешений. То есть раньше объем разрешений отдавали ассоциации, и они между собой что-то распределяют, был квотный принцип. И довольно часто, по тем сигналам, которые у нас есть с рынка, это распределение происходило где-то за деньги, где-то за политическое влияние. То есть фактически это был отдельный инструмент воздействия для определенных групп ", - пояснил премьер.

Сейчас принцип "очень простой", говорит он: "У тебя есть машина, ты подал заявку, у тебя есть определенный промежуток времени, например, пять дней, и получил разрешение. Если ты мелкий перевозчик, ты не должен идти на поклон к какой-то ассоциации, ты можешь воспользоваться электронным инструментом, очевидно, что это не всем нравится, поэтому здесь есть две составляющие проблемы".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сейчас "составляет перечень всех недостатков, и мы их в рабочем порядке устраним", добавил Гончарук.

Криклий через неделю посетит Польшу с рабочим визитом для обсуждения вопроса расширения квот. Он ранее отмечал, что ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может ухудшиться в связи с тем, что Польша начала выдавать дополнительные разрешения в 2019 году за счет 2020 года.

Как известно, проблема возникла в 2018 году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков. Позиция украинской стороны - квота разрешений не может быть меньше, чем 200 тысяч разрешений.

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Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу пойти на уступки в ответ на то, что Киев предоставил формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не воспринимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".

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Польша, Перевозки, Алексей Гончарук.
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