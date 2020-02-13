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Четверг, 13.02.2020
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Порошенко рассказал послу Литвы об "опасных тенденциях" в Украине

Порошенко рассказал послу Литвы об "опасных тенденциях" в Украине
03:54 Сегодня Телеграф Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко обсудил с послом Литвы политические преследования в Украине.

Опасная тенденция возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за предыдущие пять лет. Об этом говорили во время встречи экс-президент Украины Петр Порошенко и посол Литвы Марюс Януконис.

"Сообщил о преследовании правоохранительными органами народного депутата от Европейской Солидарности Софию Федину за высказывание собственного мнения. Отметил на абсолютной неприемлемости такой ситуации", - написал Порошенко на своей странице в Facebook по результатам встречи.

Внимание в диалоге было уделено стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины и обсудили проведение очередной Международной Конференции в поддержку реформ в Украине в июле этого года по инициативе Литвы.

"Поражен прекрасным знанием украинского языка господина посла. Спасибо Марюсу Януконису за конструктивную беседу, а также твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Литва, и лично Посол Януконис", - резюмировал Порошенко.

Дело об угрозах Зеленскому: Федина пришла в ГБР

Как сообщалось ранее, народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила сообщение о подозрении в Государственном бюро расследований.

Нарушая процессуальные сроки: Федина пожаловалась на ГБР

Следователи центрального аппарата ГБР в конце ноября 2019 года направили на согласование в ГПУ проект сообщения о подозрении "в угрозе убийством в отношении Президента Украины" народному депутату Федине и волонтерке Марусе Звиробий. Они — фигурантки дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес Президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.

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Литва, Петр Порошенко, Марюс Януконис, София Федина.
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