ЦИК: Следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с местными

Новости Украины:Центральная избирательная комиссия внесла изменения в постановление о назначении первых выборов в объединенные территориальные громады.

Следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах должны состояться одновременно с очередными местными выборами в Украине.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, сообщает пресс-служба ЦИК.

"В частности, изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мнению члена ЦИК Павла Любченко, для такого решения у Комиссии есть несколько существенных оснований.

"Избирательным кодексом Украины, который вступил в действие 1 января 2020 года, в частности, предусмотрено, что проведение других видов местных выборов, кроме первых, регулируется еще и законом о местных выборах. Таким образом, первые выборы должны проходить согласно новому Избирательному кодексу Украины и актов, принятых в его развитие. Вместе с тем, Заключительными и переходными положениями Кодекса для Центральной избирательной комиссии предусмотрен шестимесячный срок для приведения своих актов в соответствие с его требованиями", - информирует ЦИК.

Согласно статье 141 Конституции Украины, очередные местные выборы проводятся на всей территории Украины, а это означает, что срок полномочий всех депутатов, избранных на первых, внеочередных, дополнительных местных выборах, заканчивается с открытием первой сессии совета. То есть, в случае назначения первых выборов на последнее воскресенье апреля, срок полномочий депутатов, которые были избраны на них, продолжался бы фактически лишь несколько месяцев.

В ЦИК добавили, что для организации и проведения указанных первых местных выборов необходимо ориентировочно 35 млн 300 тыс. грн, которые были потрачены на избрание депутатов на незначительный период. В то же время, значительное количество среди последних промежуточных выборов, которые были назначены территориальными избирательными комиссиями, не состоялись — не оказалось ни одного желающего зарегистрироваться кандидатом, что свидетельствует о крайне низкой активности и заинтересованности граждан к участию в таких выборах накануне очередных местных выборов.

Любченко отметил, что согласно Бюджетному кодексу Украины и Закону "О добровольном объединении территориальных общин", переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом для получения дополнительного ресурса и расширение источниковой базы местных бюджетов происходит только с началом нового бюджетного периода. Поэтому, даже в случае проведения первых выборов, объединенные территориальные общины не будут иметь возможности существенно улучшить свою финансовую состоятельность и расширить свои возможности для решения вопросов местного значения.

"Такая позиция докладчика была поддержана всеми членами Комиссии", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало агентство, центральная избирательная комиссия утвердила календарный план подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата в одномандатном округе №179 в Харьковской области.