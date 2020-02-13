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Программа расширенных возможностей НАТО: Загороднюк заявил о готовности Украины

Программа расширенных возможностей НАТО: Загороднюк заявил о готовности Украины
12:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам министра обороны, присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении сотрудничества с НАТО.

Украина соответствует критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время рабочего завтрака по приглашению министра национальной обороны Канады с участием генерального секретаря НАТО.

"Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Загороднюк.

Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции

Он также акцентировал внимание на том, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства.

Кроме того, Загороднюк отметил, что Украине есть что предложить Альянсу. "Среди направлений министр выделил продолжение участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава оборонного ведомства призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

Напомним, Украинская делегация прибыла в штаб квартиру НАТО, где примет участие в заседании Североатлантического союза.

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НАТО, Минобороны, Андрей Загороднюк.
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