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В ОБСЕ говорят, что завершить конфликт на Донбассе поможет политическая воля с обеих сторон

В ОБСЕ говорят, что завершить конфликт на Донбассе поможет политическая воля с обеих сторон
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОБСЕ призвали обе стороны конфликта проявить политическую волю и решить конфликт на Донбассе.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что урегулирование конфликта на Донбассе требует усилий и политической воли от всех сторон.

Как говориться в сообщении на сайте ОБСЕ, об этом Грау сказала 12 февраля после очередной встречи в рамках ТКГ в Минске.

"Ровно пять лет назад был подписан "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Он был одобрен лидерами "нормандской четвёрки" и Советом безопасности ООН. "Комплекс мер", совместно с "Минским протоколом" и "Минским меморандумом", является основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Стороны выражают приверженность Минским соглашениям. Но для решения конфликта всё ещё требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди всё ещё гибнут", - заявила Грау.

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Также она отметила, что ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии препятствуют мониторингу режима прекращения огня.

"И всё-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключений нормандского саммита. В этом духе сегодня прошла работа ТКГ и её рабочих подгрупп", - отметила Грау.

По ее словам, рабочая подгруппа по безопасности рассматривала предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств.

"Наряду с темой обмена удерживаемыми, гуманитарная рабочая подгруппа обсудила вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники также рассмотрели возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения", - сказала спецпредставитель ОБСЕ.

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Кроме того, в центре внимания экономической рабочей подгруппы были вопросы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО.

"Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заявила Грау.

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ОБСЕ, Донбасс, Минс, ТКГ, Хайди Грау.
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