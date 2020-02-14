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Сломанный микрофон Разумкова: в Раде оценили ущерб от действий Тимошенко

Сломанный микрофон Разумкова: в Раде оценили ущерб от действий Тимошенко
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раде оценили стоимость сломанного микрофона Разумкова.

Микрофон Председателя Верховной Рады, который был сломан Юлией Тимошенко во время блокирования президиума парламента 6 февраля, не подлежит ремонту и стоит 11 550 грн.

Об этом говорится в ответе Информационного управления Аппарата ВР на запрос Укринформа.

"... в сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47. Стоимость одного капсюля к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47 согласно прайс-листам поставщиков составляет 11 550,00 гривень ", - говорится в ответе на запрос.

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В то же время, на вопрос, были ли возмещены средства на новый микрофон партией ВО "Батькивщина", в информуправлении уточнили, что Аппарат ВР не является распорядителем такой информации.

Как сообщалось ранее, председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в четверг, 6 февраля, перед началом рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении заблокировала место спикера, сломала его микрофон, ранив при этом палец.

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После этого Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления с трибуны парламента заявил, что не может вести дальше заседания, и передал слово своему первому заместителю Руслану Стефанчук.

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков.
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