МИД ФРГ: "Минск-2" необходим для политического урегулирования в Украине

Новости Украины:В МИД ФРГ заявили о важности реализации "Минска-2".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и его украинский коллега Вадим Пристайко провели встречу на конференции по вопросам безопасности, проходящей в Мюнхене. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Хайко Маас заверил своего коллегу Пристайко, что мы хотим поддерживать Украину на пути реформ и в контексте прекращения конфликта на востоке Украины", — сообщило ведомство.

"Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает "нормандский формат", — отметили в МИД ФРГ.

Стоит также отметить, что Россия "без оглядки на международное право" аннексировала Крым, что снова сделало военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте инструментом политики. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Wir wollen die #Ukraine auf ihrem Reformweg und bei der Beendigung des Ostukraine-Konflikts unterstützen, hat AM @HeikoMaas seinem Kollegen @VPrystaiko versichert. Um zu einer politischer Lösung zu kommen, muss #Minsk umgesetzt werden, Vertrauen dazu schafft das Normandie-Format. pic.twitter.com/VEL2O8giU6 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 15, 2020

Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности об Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.