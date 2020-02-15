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МИД ФРГ: "Минск-2" необходим для политического урегулирования в Украине

МИД ФРГ: "Минск-2" необходим для политического урегулирования в Украине
10:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД ФРГ заявили о важности реализации "Минска-2".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и его украинский коллега Вадим Пристайко провели встречу на конференции по вопросам безопасности, проходящей в Мюнхене. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Хайко Маас заверил своего коллегу Пристайко, что мы хотим поддерживать Украину на пути реформ и в контексте прекращения конфликта на востоке Украины", — сообщило ведомство.

"Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает "нормандский формат", — отметили в МИД ФРГ.

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Стоит также отметить, что Россия "без оглядки на международное право" аннексировала Крым, что снова сделало военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте инструментом политики. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

 

Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности об Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

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МИД Украины, Вадим Пристайко, Минск 2, Минский процесс.
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