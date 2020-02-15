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Партия "Слуга народа" утвердила новый устав и переизбрала совет

Партия "Слуга народа" утвердила новый устав и переизбрала совет
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Партия "Слуга народа" утвердила новый устав партии и переизбрала высший совет партии.

Участники третьего этапа съезда партии "Слуга народа" увеличили количественный состав руководящего органа политической силы с пяти до восьми человек и переизбрали его состав.

В состав высшего совета партии были избраны нардепы Вадим Галайчук, Роман Грищук, Артем Культенко, Александр Качура, Евгения Кравчук, Ольга Коваль, Анатолий Остапенко и основатель общественной организации Слуга народа Сергей Кострийчук. По должности в совет вошел глава партии Александр Корниенко.

Также было принято решение утвердить новую редакцию устава партии. Среди изменений: вводятся единый электронный реестр членов партии, в котором будут данные обо всех без исключения членах.

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Кроме того, СН ввела членские взносы (размер на съезде не уточнили) и секретариат партии.

Напомним, сегодня в Киеве в КВЦ "Парковый" проходит съезд партии "Слуга народа".

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Депутаты, Сьезд партии, Слуга народа, Совет партии.
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