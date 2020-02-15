Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020
Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Зеленский и Столтенберг обсудили предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями

Зеленский и Столтенберг обсудили предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в Мюнхене обсудил с генсекретарем НАТО предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, глава Украинского государства поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский пригласил президента Трампа в Киев

Также Зеленский сообщил о продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой комиссии "Украина-НАТО", которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране.

Отмечается, что в ходе встречи был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)

В свою очередь Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и добавил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе", - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
05 Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Партия &quot;Слуга народа&quot; утвердила новый устав и переизбрала совет
Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет
Пристайко: Нормандский саммит в апреле может не состоятся
МИД: Нормандский саммит в апреле может не состоятся
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь