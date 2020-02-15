Сбитый самолет МАУ: На Иран могут подать в суд

Новости Украины:На Иран могут подать в суд за сбитый самолет МАУ, если не будут выполнены требования.

Государства, граждане которых погибли в сбитом иранской ракетой авиалайнере МАУ, оставляют за собой право обратиться в международные институты.

Об этом заявил в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как сообщала "Европейская правда", министры 5 государств Иран в Мюнхене сделали совместное заявление о том, что Иран неспособен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. Кроме этого, говорится о необходимости провести уголовное расследование для привлечения виновных к ответственности, а также о необходимости выплатить компенсации семьям погибших.

Пристайко отметил, что Украина ожидает относительно быстрых действий Ирана. "Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о неделях и месяцах, а не о годах".

На уточняющий вопрос ЕвроПравды он ответил, что в случае отсутствия действия, на которые рассчитывает Украина и другие государства, они могут подать иск в международные суды. "Мы оставляем за собой право задействовать международные правовые инструменты, но пока мы надеемся на действия Ирана", - заявил он.

Глава МИД Канады Франсуа Шампань подтвердил, что международное сообщество считает Иран обязанным совершить действия, которых от него требуют.

"Если вы признали свою ответственность (по сбитию самолета), то это приводит к последствиям", - объяснил он.

Напомним, компенсации родственникам погибших в сбитом лайнере МАУ превысят $80 тыс. на человека.