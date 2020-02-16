Помпео: США вооружают Украину для защиты от российской агрессии

Новости Украины:Военная помощь США предназначена для того, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии.

США предоставляют Украине военную помощь для защиты от агрессивных действий со стороны России. Об этом в субботу, 15 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает DW.

"Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии", - отметил он.

Госсекретарь США также вспомнил, как во время своего визита в Киев в конце января он посещал военный госпиталь, где раненный украинский офицер подарил ему на память нашивку своей воинской части. "И это мне напомнило о том, что ради суверенитета нужно бороться, и бороться вместе", - сказал Помпео.

Он также раскритиковал действия России, Ирана и Китая. "Некоторые страны все еще стремятся создавать империи (...) Сейчас, более чем через тридцать лет со времени падения (Берлинской) стены, страны, которые не уважают суверенитет, все еще угрожают нам", - сказал Помпео. Он также отметил, что Россия занимается дезинформацией, "пытаясь натравить наших граждан друг на друга".

Напомним, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Россия в 2014 году захватила Крым, потому что попирала территориальную целостность Украины.