Новости Украины:Нардеп Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о своей независимости.

16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики, рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своем YouTube-канале и поздравил с этим праздником этнических украинцев этого региона.

"Почему нам важно помнить о Кубани? Кубань — это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцам. Наша история не может быть полной без упоминания о Кубани, Зеленый, Малиновый клинья и все другие земли, заселенные украинцами", - сказал он.

"В то же время, Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться. Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили "ряжеными". Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлевском царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы"", — добавил Гончаренко.

В октябре народные депутаты Украины во главе с Алексеем Гончаренко создали депутатское объединение, которое будет заниматься возвратом в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в частности Кубани.