Разумков отчитал нардепов за еду и кофе в Раде

Новости Украины:Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний.

На заседании согласительного совета он рассказал, что украинцы указывают ему на ненадлежащее поведение депутатов в сессионном зале.

"Людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", — отметил Разумков.

В частности, он рассказал об обращении одной учительницы, которая сказала, что у нее приблизительно такой же, как и у нардепов рабочий день. Однако она в рабочее время не имеет возможности заниматься собственными делами и спросила, почему депутаты могут себе это позволить

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают на пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали", — сказал Разумков.

Напомним, народные депутаты в течение рабочей недели, 18-21 февраля, продолжат рассматривать законопроект о земле.