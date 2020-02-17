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В "Голосе" анонсировали презентацию плана по деоккупации Крыма и Донбасса

В "Голосе" анонсировали презентацию плана по деоккупации Крыма и Донбасса
16:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Голос" готовит свой план по возвращению оккупированных территорий.

Парламентская фракция партии "Голос" в ближайшее время представит свой детальный план возвращения оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса, к работе над которым приглашает все политические силы в парламенте.

"Украине время занять твердую позицию и защитить свои интересы. Парламент должен наконец начать действовать и создать собственное решение. "Голос" уже имеет наработанный план. Мы призвали коллег по парламенту, экспертов и общественность к его созданию еще несколько месяцев назад. Поэтому мы выполнили свое обещание и готовы действовать дальше совместно со всеми фракциями", - сообщается на официальном сайте политсилы.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что полтисилу "беспокоит те вещи, на которых, к сожалению, сейчас акцентируют представители власти", перечислив введение зоны свободной торговли с государством-оккупантом, и поставки воды в оккупированный Крым и совместное патрулирование с боевиками оккупированных территорий, подчеркнув, что "это недопустимо и опасно для государства".

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"Именно поэтому наша фракция как конструктивная сила подготовила свой план возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы представим его в ближайшее время. Приглашаем всех, чтобы обсудить наш план и разработать совместное решение, поскольку это уже даже не политический вопрос - это вопрос безопасности нашей страны", - сказал Железняк.

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Донбасс, Голос, Оккупированный Крым, Ярослав Железняк.
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