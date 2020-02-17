Хербст о Волкере: США решили его не заменять

Новости Украины:США не будут назначать спецпредставителя по вопросам Донбасса.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах, почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст сомневается, что США будут назначать своего спецпредставителя по вопросам Донбасса.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Волкер очень талантливый дипломат ... и то, что он ушел - это определенная потеря. Насколько я знаю, они решили его не заменять, не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не по Украине, а по вопросам Донбасса", - сказал Хербст.

В отношении нового посла США в Украине, то Хербст отметил, что не знает, когда его назначат.

"Хотя я внимательно слежу за украинским вопросом и российским вопросом в Вашингтоне, я не совсем понимаю, почему сейчас нет назначения (посла США в Украине - ред.). Я думаю, что будет какое-то назначение через несколько месяцев, но когда - не знаю ", - сказал он.

Экс-посол США в Украине также назвал временно поверенную по делам США в Украине Кристину Квин компетентной дипломаткой.

Как сообщалось, в декабря 2019 года Министерство иностранных дел Украины проинформировало американскую сторону о заинтересованности в назначении нового спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины после отставки Курта Волкера, который занимал эту должность с июля 2017 года по октябрь 2019 года.