Пристайко: Украина поднимет вопрос введения миротворцев на Донбасс

Новости Украины:Глава МИД Вадим Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 20 февраля поднимет вопрос о введении миротворцев на всю временно оккупированную территорию Донбасса.

Об этом Пристайко сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД сказал, что вопрос введения миротворческой миссии постоянно находится на повестке дня всех международных встреч.

При этом министр подчеркнул, что российская сторона всегда пытается снимать этот вопрос, поскольку миротворцы не упоминаются в Минских соглашениях.

"Я уезжаю завтра в Нью-Йорк, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить на Генеральной ассамблее ООН и, в частности, вспомнить этот вопрос: что мы ожидаем, насколько это возможно, эту операцию, и не так, как предлагает Российская Федерация - на линии соприкосновения, а на всей оккупированной территории Украины", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось ранее, 20 февраля состоится заседание Генассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, Вадим Пристайко заявил, что на следующем "нормандском саммите" будет идти речь о передаче Украине контроля над границей.