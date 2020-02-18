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Кабмин будет оценивать эффективность руководителей областей по KPI

Кабмин будет оценивать эффективность руководителей областей по KPI
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Кабмине составили перечень ключевых показателей эффективности для ежеквартальной оценки губернаторов и системы мотивации.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал перечень ключевых показателей эффективности для ежеквартальной оценки работы глав областных госадминистраций, которая будет влиять на систему мотивации.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Делюсь с вами KPI (англ. Key Performance Indicators - ред), которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - заявил он.

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По словам Дубилета, в Кабмине формулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. "Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", - подчеркнул он и добавил, что в список показателей входят только такие, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние.

Также министр отметил, что первое подведение итогов будет проведено по результатам первого квартала.

В частности, в перечень KPI входят:

количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;

количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

расширение сети опорных учреждений общего среднего образования;

организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;

количество заключенных деклараций о выборе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь;

автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

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обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

уровень охвата прививками;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены капитальный ремонт, реконструкция;

обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

охват территории области способными территориальными громадами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);

уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";

уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

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объем доходов сводного бюджета области; объем капитальных расходов сводного бюджета области;

уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

стоимость закупок в электронной системе закупок;

открытые торги, относящиеся к сфере их управления: просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.  

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Кабмин, КПИ, Дмитрий Дубилет.
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