Кабмин будет оценивать эффективность руководителей областей по KPI

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал перечень ключевых показателей эффективности для ежеквартальной оценки работы глав областных госадминистраций, которая будет влиять на систему мотивации.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Делюсь с вами KPI (англ. Key Performance Indicators - ред), которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", - заявил он.
По словам Дубилета, в Кабмине формулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. "Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", - подчеркнул он и добавил, что в список показателей входят только такие, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние.
Также министр отметил, что первое подведение итогов будет проведено по результатам первого квартала.
В частности, в перечень KPI входят:
количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;
количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;
расширение сети опорных учреждений общего среднего образования;
организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;
количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;
количество заключенных деклараций о выборе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь;
автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;
обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;
уровень охвата прививками;
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены капитальный ремонт, реконструкция;
обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;
охват территории области способными территориальными громадами, которые имеют высокий и средний уровень способности;
суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);
уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;
выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";
уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;
уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;
уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;
объем доходов сводного бюджета области; объем капитальных расходов сводного бюджета области;
уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);
стоимость закупок в электронной системе закупок;
открытые торги, относящиеся к сфере их управления: просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.