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В Литве отреагировали на наступление боевиков на Донбассе

В Литве отреагировали на наступление боевиков на Донбассе
11:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД Литвы выразили обеспокоенность очередным обострением на Донбассе и наступлением боевиков.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что обеспокоен обострением ситуации на Донбассе.

Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter.

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и попытками наступления поддерживаемыми Россией силами недалеко от Золотого сегодня утром. Выполнение Минских соглашений невозможно без режима прекращения огня", - написал Линкявичюс.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения.

Напомним, боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя.

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Террористы, Литва, Донбасс, МИД Литвы, ОРДЛО, Атака боевиков.
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