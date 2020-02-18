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Тимошенко не будет представлять свои правки к законопроекту о рынке земли

Тимошенко не будет представлять свои правки к законопроекту о рынке земли
13:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Представитель партии "Батькивщина" заявил, что сегодня Тимошенко не будет представлять свои поправки к законопроекту о рынке земли.

Сегодня председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не будет представлять свои поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом на заседании парламента сообщил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Он отметил, что Тимошенко на больничном, у нее "высокая температура".

Пока что депутаты рассмотрели 300 поправок из более 4 тысяч.

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Как сообщалось ранее, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10). К законопроекту было подано более 4 тысяч поправок.

На предыдущих пленарных заседаниях, 6-7 февраля, парламент рассмотрел 216 поправок из 4018, приняв одну поправку о праве сервитута (проезда) по территории владельца земельного участка другим лицам, чей участок расположен в этом же массиве сельхозземель.

Сегодня, 18 февраля, парламент продолжает рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что парламент выйдет на окончательное голосование по законопроекту в середине апреля.

Напомним, Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли.

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Юлия Тимошенко, Рынок земли, Батькивщина, Вадим Ивченко, Заканопроект о рынке земли, Поправки к законопроекту.
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