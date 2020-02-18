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Атака боевиков на Донбассе: Аваков поговорил с координатором Госдепа по борьбе с терроризмом

Атака боевиков на Донбассе: Аваков поговорил с координатором Госдепа по борьбе с терроризмом
15:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Аваков обсудил с координатором Госдепа по борьбе с терроризмом сегодняшнюю атаку боевиков на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня, 18 февраля, провел встречу с координатором Госдепартамента по борьбе с терроризмом Нейтаном Сейлсом и временно поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

"С координатором по вопросам противодействия терроризму заместителем госсекретаря США Нейтаном Сейлсом определили практические шаги сотрудничества Украины и США в борьбе с терроризмом, обсудили обострение ситуации на Донбассе - только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!", - написал Аваков на странице в Твиттере во вторник.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, Сейлс выразил соболезнования в связи с погибшими и обострением ситуации на фронте.

"Правительство США выражает искренние соболезнования украинскому народу в связи с атакой пророссийских сил и обострением ситуации на участке фронта, в Луганской области. Для США остается приоритетным вопрос территориальной целостности Украины", - отметил он.

На Донбассе произошел интенсивный бой: погиб один военный, ранены четверо

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество по контртеррористическим мерам и определили практические шаги по сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, экстремизму и радикализации общества.

Также речь шла о сотрудничестве в рамках существующих проектов, в частности договорились о дальнейшем масштабировании проекта "Полицейский офицер громады" на всю страну.

"Я благодарен нашим американским партнерам за решительную поддержку в борьбе с агрессией против Украины и плодотворное партнерство в продолжении реформы МВД Украины", - сказал Аваков.

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Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

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МВД, Арсен Аваков, Кристина Квин, Нейтан Сейлс.
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