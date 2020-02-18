Скачать
Вторник, 18.02.2020
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью
Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Арахамия: рассмотрение "земельных" правок может растянуться на месяцы

Арахамия: рассмотрение "земельных" правок может растянуться на месяцы
16:50 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины:В "Слуге народа" прогнозируют, что рассмотрение правок к земельному закону может занять до 3 месяцев.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение "земельного" законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады во вторник.

"Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты.

Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента", - подчеркнул Арахамия.

Тимошенко не будет представлять свои правки к законопроекту о рынке земли

По его словам, тысячи правок, на которых настаивают члены фракций "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Батькивщина" - блокирование работы парламента.

"Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться - каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?", - добавил глава фракции "Слуга народа".

Он отметил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады - один из инструментов для ускорения рассмотрения правок.

"Дополнительные пленарные дни - один из инструментов, которые могут ускорить. Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее", - сказал Арахамия.

Напомним, Вакарчук высказал опасения касаемо земельной реформы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Земельная реформа, Слуга народа, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Главные признаки наличия камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь