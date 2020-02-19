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Франция призвала РФ повлиять на боевиков и выполнить Минские соглашения

Франция призвала РФ повлиять на боевиков и выполнить Минские соглашения
09:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС встревожены последним обострением ситуации на Луганщине.

Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер призывает Россию использовать её влияние на контролируемых боевиков с целью выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

Посол заявил, что на Донбассе по-прежнему необходимо добиться прогресса по соблюдению прекращения огня, который ежедневно нарушается, несмотря на обязательства сторон, вновь подтвержденных 9 декабря на саммите лидеров "нормандского формата". Он сказал, что соблюдение режима тишины надо обеспечить вдоль всей линии соприкосновения.

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"В этой связи мне очень жаль, что из-за боевых столкновений, которые произошли сегодня, погиб один человек и еще несколько получили ранения, и в частности, я призываю вооруженные сепаратистские группировки воздерживаться от любой провокации для того, чтобы избежать военного обострения на местах", - отметил де Ривьер.

Дипломат заявил, что Франция призывает все стороны выполнять обязательства по Минским соглашениям, а Россию – "использовать ее влияние на сепаратистов, чтобы добиться полного воплощения Минских соглашений в интересах гражданского населения, которое сегодня оказалось в ловушке между тяжелым вооружением и минами".

Де Ривьер подчеркнул, что Франция ожидает поворота к устойчивому миру на Донбассе.

Напомним, Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском".

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Франция, Россия, ООН, Совбез ООН, Минские соглашения, Николя де Ривьер.
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