Кислица на заседании Совбеза ООН показал фото погибшего на Донбассе военного

Новости Украины:Украинский дипломат заявил, что оружие оккупантам поставляет Россия.

Новоназначенный постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, бывший заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН продемонстрировал портрет убитого украинского военнослужащего при попытке прорыва оккупантов на линии разграничения возле населенного пункта Золотое Луганской области.

На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации, Кислица показал фотографию большого формата 22-летнего Максима Хитайлова.

Украинский дипломат обратил внимание своего российского коллеги - постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, на то, что украинский военнослужащий был убит "пулями, которые поставляют русские".

Как сообщалось ранее 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Вследствие боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Напомним, в ЕС встревожены последним обострением ситуации на Луганщине.