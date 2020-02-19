Кислица: В прошлом году Россия отправила на оккупированный Донбасс более 4 тысяч тонн боеприпасов

Новости Украины:Оккупационные силы на Донбассе получили на вооружение также 500 танков.

Новоназначенный постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, бывший заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что в прошлом году Россия отправила на оккупированный Донбасс более 4 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

"Мы не должны упускать из виду более широкий контекст российской вооруженной агрессии против Украины", - заявил Кислица.

Он напомнил, что за 6 лет военного вторжения России на Донбасс более 13 тысяч человек лишены жизни и более 27 тысяч были ранены. Также, добавил он, более 1,4 жителей Донбасса стали перемещенными лицами.

"Захваченные территории превратились в землю страха и террора. Местная экономика разрушена, оборудование местных предприятий сломанное или перемещено в Россию. Более 2,3 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в этом году", - заявил Кислица.

Также он отметил, что, по данным ООН, территория востока Украины стала одной из самых заминированных в мире.

"Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наемниками в таком объеме, что они теперь затмевают малые размеры многих европейских армий", - подчеркнул дипломат.

В частности, он сказал, что речь идет об около 500 танках, примерно о 1 тысяче бронетанковых боевых машин и около 800 артиллерийских системах.

Кислица сообщил, что только в прошлом году РФ направила на оккупированную территорию Донбасса более 4 тысяч тонн боеприпасов.