Пристайко выступит на заседании Совета ООН по правам человека

Новости Украины:Пристайко поедет в Женеву для участия в 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 24-25 февраля будет находиться в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Предполагается выступление Пристайко на заседании Совета, встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН и другие меры", - говорится в сообщении.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Украины примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушению прав человека.

Ожидается, что участие в мероприятии примут бывшие политические заключенные Кремля Владимир Балух и Эдем Бекиров.