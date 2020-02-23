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Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"

Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
12:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Валерия Лутковская заявила, что решение Владимира Зеленского было очень сложным политическим шагом.

Экс-глава подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ в Минске Валерия Лутковская рассказала о решении Владимира Зеленского обменять экс-беркутовцев на граждан Украины и том, что данное решение было очень тяжелым для украинского президента. Об этом она рассказала в интервью одному из украинских изданий.

Она подчеркнула, что это было очень непростое политическое решение и его было не просто принять. Однако оно было принято и процесс пошел. 

Валерия Лутковская напомнила аналогичную ситуацию, которая была в 2017 году. Тогда еще президент Петр Порошенко, также раздумывал над вопросом обмена экс-беркутовцев. В последствии он принял решение их не отдавать. 

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"Президент, возможно, и сомневался, надо ли это делать. На его глазах был пример президента Порошенко, который сказал:"нет, "Беркут" не идет на обмен". Соответственно, мы не забрали спецназовцев. Теоретически можно было опять же пойти тем же путем. Когда ему рассказывали (я в том числе) о тех ребят, которых мы будем забирать, я увидела, как в его глазах принимается решение. Он сказал: "Все, мы забираем этих ребят, мы должны их забрать". Я ему очень благодарна за это, потому что мы ничего не сделали бы, если бы не было бы политической воли", — отметила Лутковская.

Комментируя такие разные решения обеих президентов, Зеленского и Порошенко, Валерия Лутковская заявила, что все дело во внутренней силе каждого из них. Внимание общества было очень сильным к этому делу, также как и его сопротивление. Порошенко не смог пойти против мнения общества, а Зеленский смог. 

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Валерия Лутковская заявила, что считает решение Порошенко не менять экс-беркутовцев жестоким. 

"Оставлять людей в плену, неизвестно в каких условиях Да, жестокое, как по мне. Очень. Я видела, как парень, которому около 30 лет, вышел из автобуса, а его вес, на мой взгляд, была где-то 40 кг. В каких условиях он там содержался? Сейчас он совершенно другой, у него глаза горят, все нормально. Но я его видела, когда он только из автобуса вышел. Понимаю, насколько это было жестоко", — сказала Лутковская.

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Валерия Лутковская, Минск, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Экс-беркутовцы, ТКГ, Обмен с ОРДЛО.
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