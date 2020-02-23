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Комик из "Лиги смеха" получил должность главы РГА на Хмельнитчине: указ Зеленского

Комик из "Лиги смеха" получил должность главы РГА на Хмельнитчине: указ Зеленского
13:44 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Скриншот

Новости Украины:Зеленский отправил участника "Лиги смеха" руководить районом на Хмельнитчине.

Президент Владимир Зеленский назначил участника комедийного проекта "Лига смеха" Василия Гуменюка головой Ярмолинецкой райгосадминистрации Хмельницкой области.

Об этом свидетельствует распоряжение №129/2020 от 20 февраля, опубликованное на сайте главы государства

По данным СМИ, Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха", баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду. 

До назначения на пост председателя Ярмолинецкой РГА Гуменюк официально работал директором коммунального учреждения "Центр культуры и досуга" Ярмолинецкого районного совета.

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Напомним, в КИУ сообщают, что в партии "Слуга народа" официально не работает ни один работник, также партия не имеет никакого местного отделения со статусом юридического лица.

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Все по теме:

Хмельницкая область, Василий Гуменюк, Ярмолинецкая РГА.
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