ЕСПЧ на следующей неделе объявит решение по закону Украины о люстрации

Новости Украины:Большая палата Европейского суда по правам человека 24 февраля объявит окончательное решение по обжалованию соответствии украинского закона о люстрации.

Европейский суд по правам человека готов огласить свое решение, касательно закона Украины о люстрации, уже на следующей неделе. Ранее ЕСПЧ было установлено, что украинский закон нарушает две конвенции по правам человека. Это решение украинская сторона оспорила.

В понедельник, 24 января, будет оглашено окончательное решение по данному делу. Решение суда вступит в силу сразу же после его оглашения.

В ЕСПЧ решили, что люстрация в Украине применялась к слишком широкому кругу людей, что в свою очередь привело к незаконному увольнению чиновников. Поэтому отечественный закон об очищении власти отличается от люстрации, которая проходила в странах Центральной и Восточной Европы. В ЕСПЧ подчеркнули, что в этих странах люстрация была целенаправленной.

В Связи с этим Украина должна выплатить по 5 тысяч евро заявителям, в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию в Нидерланды Цемаха, фигурирующего в деле о сбитом малайзийском "Боинге".